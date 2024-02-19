مقترح لتقسيم كردستان والاتحاد يشتكي ببغداد: مستعدون للانتخابات "في أي وقت"

2024-02-19 11:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، استعداد حزبه لإجراء انتخابات برلمان كردستان في أي موعد يحدد من قبل رئاسة الإقليم ومفوضية الانتخابات.

وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني رفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية بقضيتين تتعلق بانتخابات برلمان الإقليم، الأولى هي تقسيم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية على عدد من محافظات الإقليم بدلا من دائرة واحدة".

وأضاف أن "المطلب الآخر يتمثل بمقاعد كوتا المكونات والأقليات، فالاتحاد يطالب بتوزيع المقاعد الـ 11 مقعدا على جميع محافظات كردستان وليس كما يحصل حاليا باختصارها على محافظتي أربيل ودهوك، كون السليمانية وحلبجة تضم الآلاف من المسيحيين والتركمان".

وكان من المقرر اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في 25 شباط الجاري، لكن دعوى قضائية من عدد من السياسيين الكرد وعلى رأسهم اعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني، تضمنت طعنا بـ 5 مواد في قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا، الا ان المحكمة اجلت الجلسة عدة مرات، الامر الذي يجعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تمتلك الوقت الكافي لتهيئة متطلبات اجراء العملية الانتخابية في كردستان.