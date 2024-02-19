من ست دول.. 26 شركة عالمية تبدي رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع مترو بغداد

2024-02-19 11:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبدت 26 شركة عالمية من ست دول، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع مترو بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم الاثنين، ممثلي شركة (China Railway) الصينية التي تنفذ مشروع تطوير ساحة النسور وسط بغداد، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأوضح، أن "الشركة الصينية، قدمت خلال اللقاء الذي حضره عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، شرحاً عن إمكانياتها وقدراتها المتوفرة التي تمكّنها من المشاركة في تنفيذ مشروع مترو بغداد الذي أعلن عنه مؤخراً، والخبرات المتوفرة لديها للإسهام في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم".

وأشار الى أن "26 شركة عالمية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين والهند وقطر، أبدت رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع المترو، بعد الإعلان عنه في الثامن من شهر شباط الجاري، وتوقيع العقود مع الشركة المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع".