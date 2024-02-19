هروب المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية من السجن

2024-02-19 11:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، بهروب احمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية، من السجن باحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "احمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو في العراق والمطلوب بقضايا جنائية خطيرة، تمكن من الهروب من مركز شرطة الجمهورية بالبصرة".

وفي (28 شباط 2023)، أعلن جهاز الأمن الوطني، إعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (احمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وارهاب في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إلقاء القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو ( أحمد عبد الواحد شايع ) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الارهاب".

واضاف أن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرى إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".