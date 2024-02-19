السيد الحكيم لرئيس وأعضاء مجلس بغداد: يجب الارتقاء بالواقع الخدمي لأطراف العاصمة

2024-02-19 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أهمية تفعيل عمل مجالس المحافظات واستعادة الدور الذي قضم لصالح المركزية، فيما شدد على ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي لأطراف بغداد.

وقال مكتب السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم إلتقى اليوم، رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد، حيث هنأهم لحصولهم ثقة ناخبيهم والتئام مجلسهم".

وأكد السيد الحكيم أن "مجالس المحافظات ترجمة للامركزية التي اعتمدها الدستور العراقي"، مشيرا الى "أهمية تفعيل عمل مجالس المحافظات واستعادة الدور الذي قضم لصالح المركزية"، محملا "الحكومات المحلية مسؤولية الانتصار للامركزية".

وشدد على "أهمية تفعيل البعد الخدمي للحكومة المحلية"، لافتا الى "ضرورة النزول الميداني والمضي بروح الفريق الواحد".

واوضح "طبيعة الترابط بين الخدمات والنظام السياسي في البلاد، ومغادرة العراق للصراعات السياسية والاجتماعية"، مؤكدا "أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي لأطراف بغداد بما يتناسب مع المساحة والحجم الحقيقي للتعداد السكاني، وضرورة التوزيع العادل للثروة".

وأعرب عن أسفه "للتدافع في بعض المحافظات حول المواقع"، داعيا إلى "التكاملية مع أمانة بغداد مع الإفادة من التجارب السابقة للحكومات المحلية والمحافظين السابقين مع أهمية الاستقرار داخل الحكومات المحلية".

ودعا ايضا الى "حلول وقتية وأخرى طويلة الأمد"، لافتا الى "أهمية الاهتمام بأبنية الحكومات المحلية من الناحية العمرانية والتصميمية".