الشيخ حمودي: مبادرة رئيس الوزراء بإنهاء الدور السياسي لبعثة (يونامي) جريئة ومسؤولة

2024-02-19 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ، اليوم الاثنين، أن مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جريئة ومسؤولة، فيما دعا القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في إدارة مختلف الملفات.

وقال الشيخ حمودي في بيان تلقته ،وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة جريئة ومسؤولة تقدم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائهما في ميونيخ"، مبيناً أن "المبادرة تؤكد ثقة العراقيين وقواهم الوطنية بأنفسهم وقدراتهم على إدارة شؤون البلاد من دون تدخل طرف خارجي، ومستوى نضج تجاربهم السياسية والديمقراطية، في ظل ما تحقق من أمن واستقرار".

وثمن الشيخ حمودي "هذه المبادرة"، داعياً "القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في إدارة مختلف الملفات انطلاقاً من ثقتها بنفسها وقدراتها والخصوصية العراقية بعيداً عن التدخلات الخارجية، خاصة بعدما استعاد العراق موقعه بالمنطقة وأصبح قطباً مهماً في تقريب وجهات نظر بعض بلدانها وحل مشاكلها ومرتكزاً لاستقرارها".