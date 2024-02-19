2024-02-19 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

استذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.

وقال السوداني في بيان تلقته ،وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحـل علينـا هـذا اليـوم، الذكرى الخامسة والعشرون لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه (قدس الله أرواحهم الطاهرة)".

وأضاف، أن "السيد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) مثل منهجاً فكرياً وأخلاقياً وجهادياً في مواجهة سلطة البعث الصدامي الغاشمة، التي طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فساداً وإجراماً وظلماً فاحشاً، فارتكبت جريمة اغتياله في صورة من صور البشاعة والإمعان في الاعتداء على قيم الشعب العراقي ورموزه الوطنية".

وتابع، "ونحـن إذ نستعيد ذكرى استشهاده اليوم، فإننا نؤكد أن الحكومة تعمـل علـى أن يكون العراق حـراً وسيداً، وينعم شعبه بالكرامة والعزة؛ وفـاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا في سبيل حرية العراق"، مقدماً "أخلص التعازي والمواساة لسماحة السيد مقتدى الصدر وإلـى آل الصـدر الكـرام ومحبي وأتباع السيد الشهيد الصدر بذكرى هذا المصاب الجلل".