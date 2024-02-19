رئيس الجمهورية للسفير التركي: ضرورة التنسيق بملف المياه لضمان حصة عادلة للعراق

2024-02-19 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة التنسيق بملف المياه لضمان حصة عادلة للعراق.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي".

وأكد رشيد خلال اللقاء، "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك في ما يخص المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية"، مشدداً على "ضرورة التنسيق في ملف المياه وبما يضمن حصة عادلة للعراق تلبي احتياجاته".

من جانبه، أكد السفير علي رضا كوناي، "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين".