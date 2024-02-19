رئيس الوزراء يستقبل ممثلي شركة (China Railway) الصينية بشأن مترو بغداد

2024-02-19 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ممثلي شركة (China Railway) الصينية بشأن مترو بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، ممثلي شركة (China Railway) الصينية التي تنفذ مشروع تطوير ساحة النسور وسط بغداد، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

واضاف ان " الشركة الصينية قدمت خلال اللقاء الذي حضره عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، شرحاً عن إمكانياتها وقدراتها المتوفرة التي تمكّنها من المشاركة في تنفيذ مشروع مترو بغداد الذي أعلن عنه مؤخراً، والخبرات المتوفرة لديها للإسهام في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم".

وأكد ان "26 شركة عالمية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين والهند وقطر، أبدت رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع المترو، بعد الإعلان عنه في الثامن من شهر شباط الجاري، وتوقيع العقود مع الشركة المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع".