الصحة النيابية: المالية أوقفت الموازنات التشغيلية وسيارات الإسعاف لا تستطيع شراء الوقود

2024-02-19 11:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن وزارة الصحة وباقي المؤسسات والاكتفاء بصرف رواتب الموظفين بالرغم من المصادقة على موازنة السنوات الثلاث، مؤكدة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، وغير الصحية في الوزارات الأخرى، تعاني من نقص في التمويل، لأن وزارة المالية تصرف اليوم فقط رواتب الموظفين وأوقفت الموازنة التشغيلية دون معرفة الأسباب".

وأضاف شنكالي، أن "قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) ووزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة، وأن هذه الجداول مذكورة في قانون الموازنة عندما يكون هناك احتياج"، مؤكداً مرة أخرى أن "نص قانون الموازنة نافذ للثلاث سنوات".

وتابع "على الحكومة ووزارة المالية إرسال المخصصات المالية لجميع مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسات الصحية"، مبيناً "اليوم وزارة الصحة ومؤسساتها لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين لسيارات الإسعاف".

وأوضح شنكالي أن "الحكومة عليها مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة".