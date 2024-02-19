في محافظتين.. انتحار فتاة لأسباب غامضة وضبط 12كغم من المخدرات

2024-02-19 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار جديدة شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما ضبطت القوات الأمنية محافظة ميسان 12كغم من المخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة عمرها دون العشرين عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة لغاية الآن"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

ولفت المصدر إلى أن "هذه الحالة الثانية التي تسجلها المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية".

من جانب آخر، أعلن مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء أحمد الزركاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن ضبط 12 كيلوغراماً من مادة الكرستال المخدرة والقبض على عدد من المتهمين في ميسان ومحافظات أخرى.