قطر للطاقة: اضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على الإمدادات

2024-02-19 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، اليوم الاثنين، إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر ستؤثر على إمدادات الشركة من الغاز الطبيعي المسال وليس على إنتاجها. وقال الكعبي خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات “سيستغرق الأمر وقتا أطول فقط لإرسال الشحنات لوجهاتها. لكن الأمر لن يصل إلى نقطة […]

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