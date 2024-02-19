2024-02-19 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر اامني اليوم الاثنين، بهروب المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية من السجن. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “المتهم بقتل مدير شركة دايو الكورية احمد شايع هرب من السجن في محافظة البصرة”. واضاف المصدر “المتهم هرب من السجن عندما كان محتجزا داخل مركز شرطة الجمهورية”. في السياق كشف المصدر عن تفاصيل […]

ظهرت المقالة البصرة: هروب المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية من السجن أولاً على ايرث نيوز.