الداخلية تكشف تفاصيل هروب احمد شايع من السجن: يعاني من فشل كلوي

2024-02-19 12:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية، من السجن باحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوم وفق احكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتان، حيث ان هذا المتهم يعاني من فشل كلوي و كان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به".

وأوضحت، أن "عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال توطئ احد الضباط تمكن من الهرب اثناء خروجه للعلاج، علماً أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلس تحقيقي في هذا الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بهروب احمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية، من السجن باحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "احمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو في العراق والمطلوب بقضايا جنائية خطيرة، تمكن من الهروب من مركز شرطة الجمهورية بالبصرة".

واوضح أنه "في الساعة 800 من يوم 19-2-2024، تم الإبلاغ عن عدم وجود أحد المتهمين المودوع في مركز شرطة الجمهورية امانة من قبل مكافحة اجرام البصرة والمدعو (احمد عبد الواحد شايع)".

وأشار الى انه "بعد المتابعة تبين انه تم ارساله الى مستشفى الموسوي بأمرة ضابط المركز، وحسب كتاب المركز المرقم 3391 في 19/2/2024 وذلك لتدهور حالته الصحية لكونه يعاني من عجز في الكليات".

وتابع أنه "بعد الانتقال الى موقع المتهم وضابط المركز تبين عدم تواجدهما في المستشفى"، مبينا ان "ضابط المركز قام بغلق هاتفه النقال ولا زالت الجهود مبذولة لغرض التوصل الى معلومات تخص عملية الهروب".

وفي (28 شباط 2023)، أعلن جهاز الأمن الوطني، إعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (احمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وارهاب في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إلقاء القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو ( أحمد عبد الواحد شايع ) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الارهاب".

واضاف أن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرى إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".



