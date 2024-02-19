إدانة رئاسية لاغتيال الخفاحي: تهدد التعايش السلمي

2024-02-19 12:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، اغتيال الناشط الصدري "أيسر الخفاجي" في محافظة بابل، فيما أكد انها تهدد التعايش السلمي وتمثل انتهاكا لسيادة القانون وهيبة الدولة.

وقال رشيد في تدوينة عبر موقع (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "ندين بشدة حادثة اغتيال الناشط أيسر الخفاجي"، مؤكداً أن "عملية الاغتيال تهدد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وتمثل انتهاكا لسيادة القانون وهيبة الدولة".

ودعا رشيد "الجهات المعنية للتحقيق وكشف ملابسات الحادث كما ندعو القوات الأمنية لتعزيز الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة الناشط المدني "ايسر الخفاجي" على الطريق السريع الدولي.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على جثة الناشط المدني ايسر الخفاجي، مقتولا، مرمية على الطريق السريع الدولي المحاذي لمحافظة بابل".

وأشار الى أن "الناشط كان قد اختطف يوم أمس، من محافظة بابل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.