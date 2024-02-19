بمساعدة ضابط شرطة.. هروب قاتل "خطير" من سجنه في البصرة

2024-02-19 12:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بهروب "قاتل خطير" من سجنه في البصرة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، "بهروب متهم مطلوب بقضايا جنائية خطيرة من احد مراكز شرطة البصرة".

وفي تفاصيل الحادث، قال المصدر، إن "معلومات وردت بعدم وجود احد المتهمين المودوع في مركز شرطة الجمهورية امانة من قبل مكافحة اجرام البصرة المدعو (احمد عبد الواحد شايع)، وبعد المتابعة تبين انه تم ارساله مخفوراً إلى مستشفى الموسوي بأمرة ضابط المركز، وذلك لتدهور حالته الصحية كونه يعاني من عجز كلوي".

وأضاف المصدر، أنه "بعد الانتقال الى تواجد المتهم وضابط المركز تبين عدم تواجدهما في المستشفى، كما قام ضابط المركز المرافق للمتهم بغلق هاتفه النقال"، مبينا أن "الجهود لازالت مبذولة لغرض التوصل الى معلومات تخص موضوع البحث".

بدورها قالت وزارة الداخلية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المتهم الهارب ليس له أي علاقة بحادثة قتل مدير شركة دايو الكورية مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوم وفق احكام المادة ( 412) من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين.

وبينت، ان هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به، مشيرة إلى أن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ احد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلس تحقيقي في هذا الحادث.

وكان جهاز الامن الوطني العراقي قد اعتقل في شباط 2023، المتهم المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) هو أحد أخطر المهربين والمطلوبين في العراق، وصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و"الارهاب".

وتشير مصادر أمنية، إلى أن "الشايع" هو المتهم الرئيسي بقتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير قبل ثلاثة أعوام.

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، في التاسع من تشرين الثاني 2020، على جثة مدير الشركة الكورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم في ميناء الفاو الكبير. ورجحت السلطات المحلية في بادئ الأمر فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.