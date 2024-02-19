الأنيق يطمح لمواصلة سكة الانتصارات من موقعة الديربي

2024-02-19 12:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الطلبة الرياضي حيدر مقصود ،سعي فريقه الكروي لمواصلة مسيرة الانتصارات وخطف العلامة الكاملة من خصمه الشرطة عندما يلتقيه اليوم في ديربي ناري على أرض ملعب الشعب الدولي في افتتاح الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق للمحتفريق .وقال مقصود ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفريق على أتم الجاهزية لهذه المواجهة لما لها من أهمية معنوية لدى اللاعبين"، مبيناً أن" الأنيق أعد العدة بشكل مكثف من خلال الانضمام في معسكر داخلي في أحد فنادق بغداد".وأضاف مقصود أن" فريق الشرطة من الفرق الكبيرة ومواجهته ليست بالسهلة، لذا حرص الجهاز الفني على إعداد خطة تناسب خطورة الخصم "، مشيراً الى أن" الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب حسين العبد الله بسبب تراكم البطاقات الملونة وكذلك غياب الحارس حسن أحمد، وهناك شكوك حول مشاركة محمد اسويعيد العائد من الإصابة بالإضافة الى وجود لاعبين جدد محترفين لا زال الوقت مبكراً على مشاركتهم مع الفريق ، وغير ذلك فإن الفريق جاهز وباقي اللاعبين المتواجدين على قدر المسؤولية في تحقيق الهدف المنشود ".ويحتل فريق الطلبة المركز السادس في جدول ترتيب فرق دوري نجوم العراق للمحترفين برصيد عشرين نقطة.