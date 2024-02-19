الهجرة الدولية: برامج بملفات الانتعاش الاقتصادي والاندماج المجتمعي في العراق

2024-02-19 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أوضحت بعثة المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، دورها في العراق، فيما أشارت إلى تعاونها مع الحكومة العراقية لتنفيذ برامج الانتعاش الاقتصادي ودعم الاندماج المجتمعي.

وقال رئيس بعثة المنظمة في العراق، جورجي جيكاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البعثة تعمل مع وزارة الهجرة والمهجرين كجهة قطاعية مختصة لدعم خطواتها في تنفيذ العودة الطوعية والآمنة للنازحين ابتداءً من المساعدات الإنسانية وإدارة المخيمات والعودة الطوعية والآمنة".

وعن عودة العراقيين المهاجرين، أوضح جيكاوي، أن "دور المنظمة الدولية للهجرة، يبدأ حين عودتهم إلى العراق، وليس لها دور أثناء وجودهم في أوروبا"، مبيناً أن "المنظمة تسهم بالتعاون مع الحكومة العراقية في تنفيذ برامج الانتعاش الاقتصادي ودعم الاندماج المجتمعي مرة أخرى".