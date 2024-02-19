الداخلية توضح بشأن أنباء هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في البصرة

2024-02-19 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن أنباء هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".

وتابعت أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالج في أحد المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً به، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".