الموارد تعلن زيادة الخزين المائي للسدود بحدود مليار متر مكعب

2024-02-19 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن زيادة الخزين المائي للسدود بحدود مليار متر مكعب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ،وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخزين المائي بمنظومات السيطرة الخزنية ارتفع بحدود مليار م3 بعد موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد مؤخراً"، مؤكدة في الوقت ذاته "الاستفادة من المياه الواردة في إرواء كافة المساحات الزراعية المزروعة ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي علاوة على إعادة إنعاش الأهوار من خلال رفدها بكميات من المياه بعد أن عانت من الجفاف لسنوات مضت حيث تمكنت الوزارة من إيصال المياه بكمية 80م3/ثا إلى هور الحمار والأهوار الوسطى و40م3/ثا إلى هور الحويزة".

وأضافت أنها " تتابع على مدار الساعة الموقف المائي وتطوراته من خلال الأقمار الصناعية"، محذرة من "التجاوز على مقطع النهر من خلال استغلال الجزرات الوسطية وإنشاء الجسور التي ترتبط بها والمنفذة بشكل بدائي ولا تفي بإمرار الموجة الفيضانية مما يستدعي الأمر لإعادة النظر فيها والطرق المؤدية إليها".

وتابعت أن "التجاوز على مقطع النهر هذا أثر بشكل سلبي في جهد ملاكات الوزارة في تمرير الموجة الفيضانية داخل نهر دجلة بعد سدة سامراء كذلك إلحاق الضرر وحدوث اختناقات وارتفاع لمناسيب المياه في مناطق الضلوعية (منطقة الجزرات)"، مشددة على "المتجاوزين في بغداد الابتعاد عن مجرى النهر وإزالة كافة المنشآت المقامة تجاوزاً لكون بوادر الموجة الفيضانية وصلت إلى بغداد وتستمر بالارتفاع تدريجياً".