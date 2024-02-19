وزير الإعمار يحدد موعد المباشرة بالطريق الحلقي

2024-02-19 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملا

أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، إنجاز جميع مشاريع 2023 خلال العام الحالي، فيما حدد موعد المباشرة بالطريق الحلقي.

وقال ريكاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع المشاريع التي باشرت بها الوزارة في العام الماضي سيتم إنجازها بالكامل خلال العام الحالي باستثناء مشروع أو اثنين سيتم تأجيل افتتاحهما إلى العام 2025".

وأضاف أن "البرنامج الحكومي والوزارة ركزا في المرحلة الماضية على المشاريع التي تمس المواطن بشكل يومي، منها مشاريع الاختناقات المرورية والتي ستستمر لمدة 3 سنوات، فضلاً عن مشروع بناء المدن السكنية والذي سيكون جزءاً من الحل الشامل لأزمة السكن في البلاد".

وبشأن الطريق الحلقي، أكد وزير الإعمار، أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن التأهيل المسبق للشركات المنفذة للطريق الحلقي ومن بعدها ستتم المباشرة فيه".