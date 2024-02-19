2024-02-19 12:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً الإثنين مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات جماعة انصار الله الحوثيين في اليمن. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ان أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنّ التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمّة، التي أُطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال أسابيع قليلة بأربع سفن على الأقل، مضيفا أنّ القائد العام للمهمّة سيكون يونانياً، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الاشراف على العمليات في البحر، إيطاليا. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني