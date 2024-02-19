وزير النقل يعلن تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي

2024-02-19 12:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي، الاثنين، عن تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي . وقال السعداوي، في بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، ان الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي تنص على تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، مؤكدا ان الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ستباشر أعمال تأهيل فندق المطار قريبا. واضاف السعداوي، ان الوزارة تعتزم دعوة مؤسسة التمويل الدولية الى رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتهيئة مطار بغداد الدولي بالشكل الذي يلبي المتطلبات العالمية، مشيرا الى ان اهتمام الوزارة بتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي كونه يمثل واجهة العراق مع العالم. وتابع السعداوي، أن الوزارة لديها رؤية