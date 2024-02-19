الثامنة تكشف العوائق امام حسم منصب محافظ كركوك

2024-02-19 12:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

حسب معلومات قناة الثامنة لم تتوصل مكونات محافظة كركوك لغاية الان الى اتفاق بشأن منصب المحافظ. مر شهران على انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ولم يحسم لغاية الان منصب محافظ كركوك ورئاسة مجلس المحافظة. العائق الأساسي امام اختيار محافظ جديد يحل محل راكان الجبوري المحافظ بالوكالة هو عدم وجود الكتلة الأكبر وعدم اتفاق المكونات. عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قالت لقناة الثامنة ان المحادثات بين المكونات الثلاث العرب والكورد والتركمان مستمرة، وأكدت ان الكورد يعتبرون منصب محافظ كركوك استحقاقا لهم، والاتحاد الوطني الكوردستاني لن يتنازل عن هذا المنصب. وبحسب معلومات قناة الثامنة فان المكون المسيحي