2024-02-19 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام تغريم نجم المنتخب السعودي وأسطورة الهلال السابق ياسر القحطاني 300 ألف ريال، بسبب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني. وأوضحت الهيئة أن اللاعب وجه عبارات مسيئة إلى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني، عبر إحدى القنوات التلفزيونية. وخرج القحطاني في برنامج تلفزيوني وصف مانشيني مدرب المنتخب السعودي […]

ظهرت المقالة ياسر القحطاني ضحية “مانشيني” الجديدة أولاً على ايرث نيوز.