2024-02-19 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين ، اغتيال الناشط الصدري “أيسر الخفاجي” في محافظة بابل، فيما أكد انها تهدد التعايش السلمي وتمثل انتهاكا لسيادة القانون وهيبة الدولة. وقال رشيد في تدوينة عبر موقع (اكس) وتابعتها ” ايرث نيوز”، إنه “ندين بشدة حادثة اغتيال الناشط أيسر الخفاجي”، مؤكداً أن “عملية الاغتيال […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يدين اغتيال الناشط الخفاحي: تهدد التعايش السلمي أولاً على ايرث نيوز.