بمشاركة أولى للعراق.. بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات تنطلق اليوم في جدة

2024-02-19 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، في مدينةِ جدة بالمملكة العربية السعودية، النسخةُ الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات السيدات للفترة من 19 لغاية 29 من شهر شباط الجاري، بمشاركةٍ أولى للمنتخب الوطنيّ العراقي والذي سيلعب في المجموعةِ الثانية إلى جانب منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين.

ويبدأ منتخبنا الوطنيّ للسيدات مشواره في البطولةِ في تمام الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الثلاثاء، بمواجهة نظيره الفلسطيني، ضمن الجولةِ الأولى التي تنطلق بمواجهةٍ تجمع منتخبي سوريا والنيبال.

وتقام مبارياتُ الأدوار الأولى (دور المجموعات) في رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيّة بمدينة جدة التي تشهد انطلاقَ المنافسات اليوم مساءً بلقاء الافتتاح للمجموعة الأولى بين منتخبي لبنان وغوام، تعقبها مباراة منتخبي السعودية والأردن.

وسيشارك كل من منتخبي غوام ونيبال في هذه النسخة من البطولة بدعوةٍ خاصةٍ كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، في وقتٍ قررت فيه اللجنةُ المنظمة للبطولة إقامة مباريات الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضيّة.

وتكتسب النسخةُ الحالية أهميةً كبيرةً كونها تُقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، ومشاركة منتخبنا الوطنيّ العراقي للسيدات.

ويشير سجلُ البطولة إلى فوز منتخب الأردن للسيدات بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لخمسِ نسخٍ سابقة، بينما فاز منتخب الإمارات بلقب نسختين فقط.



