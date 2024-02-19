الزراعة تعلن عن إجراءات لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

2024-02-19 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

حددت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية بالرغم من أنها تخضع للعرض والطلب تعود الى جشع التجار من جهة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة أخرى".

وأضاف، أن "أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت بسبب اضطراب الوضع العالمي خاصة بعد 7 تشرين الأول مما أدى الى تقليل استيراد الحيوانات".

وأشار، الى أنه "بحسب الخطة التي وضعت تم دخول كميات كبيرة من العجول المستوردة لأغراض الذبح الى البلاد في اليومين الماضيين مما سيؤدي الى خفض أسعار اللحوم بالفترة المقبلة، بالإضافة الى صدور موافقة بشأن استيراد كميات جديدة من العجول".

ودعا، "التجار والمستثمرين الى مراعاة المواطنين بالأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".