النجف يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الحدود في دوري نجوم العراق

2024-02-19 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على مضيفه الحدود، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم وانتهت بنتيجة 3-0 لصالح النجف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدفين دون مقابل للحدود، جاء الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب دومنيك مندي في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 45+4 سجل النجف هدفه الثاني عبر اللاعب حازم مستوري.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفاً ثالثاً عن طريق اللاعب حازم مستوري في الدقيقة 50.