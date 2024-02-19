في أول مشاركة عراقية.. انطلاق بطولة غرب آسيا الكروية للسيدات بنسختها الثامنة

2024-02-19 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق منافسات النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، يوم الاثنين، في أول مشاركة للمنتخب العراقي بها.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تفتتح في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بنسختها الثامنة وتستمر لغاية يوم 29 من شهر شباط/ فبراير الجاري بمشاركةٍ أولى للمنتخب العراقي والذي سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين".

وأضاف أن "منتخبنا للسيدات يبدأ مشواره في البطولة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الثلاثاء، بمواجهة نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الأولى التي تنطلق بمواجهةٍ تجمع منتخبي سوريا والنيبال".

وبين أن "مباريات الأدوار الأولى (دور المجموعات) تقام في رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، حيث التي ستشهد انطلاق المنافسات بلقاء الافتتاح للمجموعة الأولى بين منتخبي لبنان وغوام، تعقبها مباراة منتخبي السعودية والأردن".

وأوضح الاتحاد أن "كلاً من منتخبي غوام ونيبال سيشاركون في هذه النسخة من البطولة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، في وقت قررت فيه اللجنة المنظمة للبطولة إقامة مباريات الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية".

وأشار إلى أن "النسخة الحالية تكتسب أهمية كبيرة كونها تُقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة منتخبنا العراقي للسيدات".

ولفت إلى "منتخب الأردن للسيدات فاز بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لخمس نسخ سابقة، بينما فاز منتخب الإمارات بلقب نسختين فقط".