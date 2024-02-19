مختص: بيئة العراق الاقتصادية مؤهلة لجذب المصارف العالمية والعربية

2024-02-19 13:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد همام الشماع، اليوم الإثنين (19 شباط 2024)، ان بيئة العراق الاقتصادية مؤهلة لجذب المصارف العالمية والعربية.

وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق وبيئته الاقتصادية وحتى الأمنية والسياسية جاهزة لجذب المصارف العالمية والعربية"، معتبرا ان "هذه خطوة مهمة من أجل تطوير القطاع المصرفي في العراق سواء الحكومي او الأهلي، خاصة ان هناك مصارف عالمية تعمل حالياً في العراق".

وشدد على ان "عمل أي مصرف حتى وان كان عالميا يجب ان يكون وفق الامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية، وأي مصرف يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات سواء الامريكية او حتى من قبل البنك المركزي العراقي".

واشار الى ان "جذب المصارف العالمية يجب ان لا يكون محددا على دول دون غيرها بل يجب ان يكون شموليا دون أي تمييز، وهذا الامر معمول به بكل دول العالم المتطورة".

ويأتي الحديث عن جذب مصارف من خارج البلاد، مع استمرار حظر العديد من المصارف العراقية، من التعامل بالدولار نتيجة عدم الامتثال لضوابط البنك المركزي والبنك الفيدرالي الامريكي.