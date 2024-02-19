مساء اليوم.. الموارد تعلن عن موجة فيضانية ستمرر من بغداد باتجاه الجنوب

2024-02-19 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، عن تمرير موجة فيضانية "مسيطر عليها" في نهر دجلة عبر العاصمة بغداد باتجاه الجنوب.

وقال مدير الموارد المائية في بغداد عدي سليم، لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ملاكات وزارة الموارد المائية متمثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل والهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل ودائرة كري الأنهر، تقوم بإزالة التجاوزات على ضفاف نهر دجلة في منطقة الزعفرانية والبوعيثة، لإمرار الموجة الفيضانية باتجاه المحافظات الجنوبية والأهوار، وإمرار أي موجة فيضانية قادمة خلال الفصل الشتوي الحالي والذي يعد ممطراً، وذلك للحفاظ على ضفتي النهر من التآكل بسبب كثرة التجاوزات وكثرة أعمال الدفن في السنين السابقة".

وأضاف أن "موجة فيضانية مسيطر عليها بالكامل، ستمر مساء اليوم، وهناك موجات فيضانية أخرى محتملة خلال الأمطار المقبلة، لا سيما التي تأتي من أربيل وصلاح الدين باتجاه الزاب الأعلى والزاب الأسفل، وإمرارها باتجاه بغداد صوب المحافظات الجنوبية، لغرض إملاء الأهوار وإكمال الموسم الشتوي الزراعي الحالي".

وأوضح أن "حملات إزالة التجاوزات تساعد على إمرار الموجة الفيضانية في المقطع التصريفي الكامل، وإظهار منظر جميل داخل بغداد، إضافة إلى منع استغلال المواطنين من قبل المتجاوزين على ضفة النهر".

وأكد أنه "بالإمكان بعد إزالة التجاوزات إقامة كورنيش في منطقة الدورة بحسب توجيهات رئيس الوزراء، ليكون مكاناً ترفيهياً لكافة المواطنين".