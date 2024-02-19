الخطوط الجوية تنفي حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة

2024-02-19 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024) حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر التابعة لها، غير صحيح".

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن حدوث مشاجرة بين مراجعين لشركة الخطوط الجوية العراقية وموظفيها.