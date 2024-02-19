إدارة ناحية السدير بالديوانية: حريق سيارات المدرسين متعمد وسنكشف الجناة خلال 48 ساعة

2024-02-19 14:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهدت إدارة ناحية السدير بمحافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بكشف المتسببين بحرق عجلات الكادر التدريسي في احدى مناطق الناحية خلال 48 ساعة، فيما بينت ان الحادث تم بفعل فاعل عبر رش مادة البنزين على العجلات.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي تداولت صوراً تُظهر تعرض سيارات مدرسين إلى حرق متعمد بعد توزيع نتائج امتحانات نصف السنة في احدى مدارس منطقة السدير في الديوانية، وسط ذهول الكادر التدريسي.

وقال مدير ناحية السدير في الديوانية ماجد منذور في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حادث حريق عجلات المدرسين في إحدى مدارس الناحية تم بفعل فاعل والاجهزة الأمنية لا تزال تحقق بالحادث عبر تتبع كاميرات المراقبة في المنطقة".

وأضاف "انتقلنا لمكان الحادث بصحبة فريق امني مختص واتضح أن الحريق الذي أصاب العجلات هو بسبب رشها بمادة البنزين"، مبينا ان "عجلتين تعرضتا للحرق ولولا السرعة في إنقاذ البقية لتعرضت عجلات أخرى للحريق، لأنهن تعرضن للرش بمادة البنزين".

وتابع مدير الناحية "لا يمكن اعتبار نتائج نصف السنة سببا في حرق عجلات المدرسين والاجهزة الامنية تبذل قصارى جهدها في متابعة الجناة واعتقالهم"، مؤكدا ان "النتائج ستظهر خلال 48 ساعة كأقصى حد".