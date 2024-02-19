رغبة اجنبية للمشاركة به.. المالية النيابية تكشف أهمية "صندوق العراق للتنمية"

2024-02-19 14:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (19 شباط 2024)، على ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".

وبين الكرعاوي ان "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وابرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".

وسبق ان كشفت الحكومة عن ان صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدا عن الحكومة.