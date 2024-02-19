مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش إنشاء منصة إلكترونية لتحليل بيانات الهجمات الإرهابية

2024-02-19 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إنشاء منصة إلكترونية لتحليل بيانات الهجمات الإرهابية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد الجلسة الثالثة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس"، لافتا، إلى أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف، أن "المجلس ناقش موضوع إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتحليل بيانات الهجمات الإرهابية والمسلحة ومختلف الحوادث التي لها تأثير على الأمن القومي، والمقدمة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا"، مشيرا، إلى أن "المجلس أوصى بالتنسيق بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات والأجهزة الأمنية؛ للاستفادة من المنصة وتطويرها.وتابع، أن "الجلسة شهدت أيضا، عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية)، حيث تم إقرارها مع الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي تم طرحها خلال الجلسة".