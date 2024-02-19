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البيئة تؤكد خلو منطقة “البركة” في كربلاء من التلوث الاشعاعي

البيئة تؤكد خلو منطقة “البركة” في كربلاء من التلوث الاشعاعي
البيئة تؤكد خلو منطقة “البركة” في كربلاء من التلوث الاشعاعي
2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة، اليوم الاثنين، خلو منطقة البركة في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء من اي تلوث اشعاعي بعد اجراء الفحوصات عليها والتاكد من سلامتها اشعاعيا . وقال مدير بيئة كربلاء، حامد عبيد في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الفرق الرقابية المتمثلة بفريق شعبة الوقاية من الاشعاع التابعة للمديرية […]

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