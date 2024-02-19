2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة، اليوم الاثنين، خلو منطقة البركة في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء من اي تلوث اشعاعي بعد اجراء الفحوصات عليها والتاكد من سلامتها اشعاعيا . وقال مدير بيئة كربلاء، حامد عبيد في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الفرق الرقابية المتمثلة بفريق شعبة الوقاية من الاشعاع التابعة للمديرية […]

ظهرت المقالة البيئة تؤكد خلو منطقة “البركة” في كربلاء من التلوث الاشعاعي أولاً على ايرث نيوز.