2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثني، ان الوزارة تولي اهتماماً بالغاً تجاه ضمان الحقوق المالية لذوي الشهداء والمضحين، وهي تعمل على ازالة كافة المعوقات المالية التي تواجه عمل المؤسسات المعنية والمنسجمة مع توجيهات رئيس الوزراء لصالح تقديم اجود الخدمات لهذه الشريحة. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال استقبالها ، […]

ظهرت المقالة وزيرة المالية: نعمل على ازالة كافة المعوقات المالية التي تواجه عمل مؤسسة الشهداء أولاً على ايرث نيوز.