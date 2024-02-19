2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفائز ، اليوم الاثنين، ان نتائج حوارات اللجنة الثنائية لإنهاء مهمة التحالف الدولي هو الذي سيحدد وجود القوات في العراق من عدمها، لافتا الى ان في حال فشل المفاوضات سيحاول العراق ان يلجأ الى وسائل اخرى كتقديم طلبا الى الامم المتحدة. وقال الفايز في تصريح لايرث نيوز: […]

ظهرت المقالة نائب: نتائج حوارات اللجنة الثنائية لإنهاء مهمة التحالف الدولي ستحدد وجود القوات داخل البلاد من عدمها أولاً على ايرث نيوز.