2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

تابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، ميدانياً على مشروعي مجسر قرطبة ومستشفى قوى الأمن الداخلي في العاصمة بغداد. وذكر بيان لمكتبه ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تابع ميدانياً سير تنفيذ العمل في مشروعي مجسر قرطبة (أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية) ومستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة […]

ظهرت المقالة السوداني يتابع ميدانياً مشروعي مجسر قرطبة ومستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد أولاً على ايرث نيوز.