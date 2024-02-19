2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

فند مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، أنباء تعرض مقره لإطلاق نار، فيما أكد أن رصاصة طائشة استقرت بـ”جداره”. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مجلس محافظة البصرة ينفي ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرض مقره في منطقة الساعة الى حادث إطلاق نار”، مؤكدة ان “مجريات الحادث تتلخص باستقرار “رصاصة […]

ظهرت المقالة مجلس محافظة البصرة يكشف حقيقة تعرض مقره لإطلاق نار أولاً على ايرث نيوز.