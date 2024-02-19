2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الإثنين، إن من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الخمسة بالمئة سنويا على المدى المتوسط، في تراجع طفيف للتوقعات مقابل ستة بالمئة قبل ذلك. وقال الجدعان أمام الوفود في ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض إن الناتج المحلي غير النفطي يسجل أرقام نمو جيدة للغاية إذ […]

ظهرت المقالة السعودية تتوقع تجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي 5% سنويا أولاً على ايرث نيوز.