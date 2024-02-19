2024-02-19 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه اتخذ «قراراً متوازناً» يسمح بحرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان، لكن دخول المسجد سيخضع لقيود وفق الظروف الأمنية. ورداً على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى قال مكتب نتنياهو: «اتخذ رئيس الوزراء قراراً متوازناً يسمح بحرية العبادة وفق الظروف الأمنية […]

ظهرت المقالة نتنياهو: سنضع قيوداً أمنية على الصلاة في «الأقصى» خلال رمضان أولاً على ايرث نيوز.