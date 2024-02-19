النزاهــة تكشف مخالفات بمشروع كلفته (11) مليار دينار في ذي قار

2024-02-19 15:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار ورئيسي وأعضاء لجنتين؛ على خلفية ارتكاب مخالفاتٍ بمشروعٍ كلفته تزيد على أحد عشر مليار دينار.

وقال بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار قامت بعد إجراء التحرّي والتحقيق من ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة ورئيس وأعضاء لجنة التوصية بالإحالة ورئيس وأعضاء دائرة المُهندس المُقيم لمشروع إنشاء تصميم وتنفيذ مُجسّر إبراهيم الخليل وتأهيل الطريق السريع في الناصريَّة بمبلغ (11,530,000,000) مليار دينار، إثر صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ نتيجة المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ المشروع".

وأضاف إن "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة وتقرير التدقيق الخارجيّ وفرق العمل رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الذي أُحِيْلَ إلى شركتي مُقاولاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "البحث والتحرّي جارٍ عن سبعة مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشف الفنيّ والتصاميم وأعضاء في دائرة المُهندس المُقيم؛ بعد صدور أوامر قبضٍ بحقِّهم".

وفي ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في البطحاء، تمَّ "ضبط ثلاثة أشخاصٍ أثناء قيامهم بتعقيب مُعاملات تمليك عقاراتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ، مُنوِّهاً بضبط معاملاتٍ وقيود عقاراتٍ بحوزة المُتَّهمين الذين تمَّ عرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ القرار المناسب بحقّهم"، بحسب البيان.



