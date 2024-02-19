النزاهة تضبط مخالفات بمشروع كلفته 11 مليار دينار في ذي قار

2024-02-19 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت هيئة النزاهــة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط مدير قـسم العقـود ورئيسـي وأعضـاء لجنـتين لارتكابهم مخالفات بمشروع كلفته (١١) مليار دينار في ذي قار.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار قامت بعد إجراء التحرّي والتحقيق، من ضبط مدير قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة ورئيس وأعضاء لجنة التوصية بالإحالة ورئيس وأعضاء دائرة المُهندس المُقيم، لمشروع إنشاء تصميم وتنفيذ مُجسّر إبراهيم الخليل وتأهيل الطريق السريع في الناصريَّة بمبلغ (١١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إثر صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ نتيجة المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ المشروع".وأضاف البيان، إن "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة وتقرير التدقيق الخارجيّ وفرق العمل، رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الذي أُحِيْلَ إلى شركتي مُقاولاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "البحث والتحرّي جارٍ عن سبعة مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشف الفنيّ والتصاميم وأعضاء في دائرة المُهندس المُقيم؛ بعد صدور أوامر قبضٍ بحقِّهم".وتابع البيان، انه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في البطحاء، تمَّ ضبط ثلاثة أشخاصٍ أثناء قيامهم بتعقيب مُعاملات تمليك عقاراتٍ بصورةٍ غير رسميَّةٍ"، مُنوِّهاً "بضبط معاملاتٍ وقيود عقاراتٍ بحوزة المُتَّهمين الذين تمَّ عرضهم أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ القرار المناسب بحقّهم".