وزير التعليم يؤكد على استثمار الشراكة الدولية مع اليونسكو

2024-02-19 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، على استثمار الشراكة الدولية للعراق مع اليونسكو في مجالات التعليم الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العبودي وخلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للتعليم الاخضر بحضور رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي وعدد من النواب وممثلي اليونسكو والمنظمات الدولية والوكلاء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحكومية والأهلية أكد أن" العراق جزء من الشراكة العالمية مع اليونسكو في مجالات التعليم الأخضر وإن هذه المرحلة تتطلب التوجه صوب مستقبل يعتمد العمل المستدام الذي لا بد أن يستند إلى قطاع التعليم العالي بوصفه أساسا حيويا لتحقيق أهداف التنمية والكشف عن التحديات البيئية".وأضاف البيان، أن" وزير التعليم حث المؤسسات الأكاديمية العراقية على تعزيز مجالات البحث العلمي وبناء القدرات وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على البيئة مشيرا الى أن هذا النمط من الاهتمام ينطلق من مهام ومسؤوليات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية وتكريس السعي الجاد والحثيث لصياغة المناهج وتوفير الإمكانات العلمية والمختبرية التي تشكل خارطة طريق متكاملة لتقويض التحديات المستقبلية".وختم البيان، أن" رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية مزاحم الخياط أشاد بمؤشرات التطور العلمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وارتقاء منصات التصنيفات العالمية وتحقيق الشراكات المنتجة في بيئة التعليم الأخضر فيما قدم كل وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد وممثل مكتب اليونسكو تم ميزون عرضا عن مسارات التنمية المستدامة ومؤشر البحث العلمي في هذا المجال".