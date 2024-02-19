2024-02-19 16:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، زيارة ميدانية لمتابعة سير تنفيذ العمل في مجسر قرطبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني يتابع ميدانياً سير تنفيذ العمل في مشروعي مجسر قرطبة (أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية) ومستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد".

ونوهت مديرية المرور العامة، يوم امس الاحد، بانه سيكون هنالك قطع تام للطريق من تقاطع النادي باتجاه تقاطع قرطبة وسط العاصمة بغداد ابتداء من فجر اليوم الاثنين ولغاية الساعة الثامنة مساء، لغرض صب المرحلة الأخيرة لمجسر قرطبة من جهة تقاطع فلسطين.



