2024-02-19 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة النقل، اليوم الاثنين، أن مشروع القطار المعلق ما زال قائماً وبات جزءاً مكملاً لمشروع مترو بغداد، لافتةً إلى أنه لن يتعارض مع البنى التحتية أو الشوارع الرئيسية. وقال مدير عام السكك الحديدية التابعة للوزارة يونس الكعبي، إن “مديريتنا ساندة وداعمة لمشروع مترو بغداد الذي ستتسلمه أمانة بغداد ونكون مع الجهات الساندة”، مشيراً، إلى […]

ظهرت المقالة وزارة النقل: مشروع القطار المعلق في بغداد لا يزال مستمراً أولاً على ايرث نيوز.