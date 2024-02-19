2024-02-19 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث النائب الثاني لمحافظ النجف الاشرف، كرار محبوبة، اليوم الاثنين، مع قائد شرطة المحافظة اللواء علاء جابر الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، ان” قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم قدم التهاني الى الدكتور كرار محبوبة بمناسبة تسنمه منصب النائب الثاني لمحافظ […]

ظهرت المقالة النجف: مباحثات حول الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان أولاً على ايرث نيوز.