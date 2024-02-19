2024-02-19 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي ، اليوم الاثنين، ان إنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة جريئة ومسؤولة تقدم بها السوداني. وقال في بيان تلقته ايرث نيوز “إنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة جريئة ومسؤولة تقدم بها الأخ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

ظهرت المقالة حمودي : إنهاء الدور السياسي لـ “يونامي” مبادرة جريئة ومسؤولة تقدم بها السوداني أولاً على ايرث نيوز.