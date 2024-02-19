2024-02-19 16:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بحث وزير التربية إبراهيم الجبوري، مع مدير صندوق التنمية قواعد اطلاق أقوى مشاريع بناء المدارس الحديثة في العراق. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “إستعدادا لإطلاق أكبر مشروع لبناء المدارس ذات التصاميم العمرانية الحديثة في البلاد إلتقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مدير صندوق العراق للتنمية الدكتور محمد النجار في الوزارة هذا اليوم”. […]

ظهرت المقالة التربية وصندوق التنمية يبحثان قواعد إطلاق أقوى مشاريع بناء المدارس الحديثة أولاً على ايرث نيوز.